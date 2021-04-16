Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı’ndan esnaf ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Çorum’da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı’nın hazırladığı ‘onbine sen kaldın’ üye kampanyasına destek olmak için Çorum’a gelen Altınöz, parti binasındaki basın açıklamasının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnaf ziyaretinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi alan Altınöz, Belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Hacı Bektaş Vakfı ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

(Haber Merkezi)