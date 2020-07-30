“Yeniden kucaklaştığımız bayramlara kavuşacağız”

CHP İl Başkanı Tahtasız, Kurban Bayramı’nın sağlık, mutluluk, huzur, başarı, adalet ve sevgi getirmesini diledi. Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak Çorum halkının ve partililerin bayramını kutlayan Tahtasız, “Bayramlar, sevgili Peygamberimizin kalabalıkla ve büyük bir coşku içinde kutlanmasını arzu ettiği; kardeşlik duygularımızın pekiştiği, kimseyi ötekileştirmeden huzur içinde yaşama arzumuzun tazelendiği özel günlerimizdendir. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gelecek günlerimizin daha aydınlık ve sağlıklı olabilmesi için sosyal mesafemizi korumak, hijyene dikkat etmek, maske takmak gibi birtakım temel kurallara uymamız gerekiyor. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan, binlerce kişiyi hayattan koparan koronavirüs salgını belasının bir an önce ortadan kalkması, alınan tedbir kararlarının uyulmasına ve milletçe gönül birlikteliği yapmamıza bağlıdır” ifadesini kullandı.

Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bütün dünyada yaygın olan Covid-19 nedeniyle bu bayramı kalben beraber ve alışık olmadığımız şekilde bedenen uzak geçireceğiz. Büyüklerimize, annemize, babamıza, evlatlarımıza ve sevdiklerimize doya doya sarılamayacağız ama alacağımız tedbirler neticesinde yeniden eski güzel günlerimize, sevdiklerimizle bir araya geleceğimiz bayram sofralarımıza ve kucaklaştığımız bayramlara kavuşacağımıza inanıyorum.

Güzel dinimiz, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" der. Bayramlar muhtaçların yanında olmayı unutmamamız gereken özel günlerdir. İktidarın Türkiye'yi sürüklediği uçurumdan ancak milletçe birbirimize destek olarak çıkabiliriz, bunu unutmayalım.

Kurban bayramın birlik ve beraberliğimize, kardeşlik duygularımızın pekişmesine vesile olması dileklerimle, başta şehit ailesi ve yakınları, gazilerimiz olmak üzere tüm Çorum halkının, partililerimizin bayramlarını tebrik ediyorum.”

(Haber Merkezi)