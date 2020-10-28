“Yeniden büyük Türkiye’yi kuracak çalışmalar başlamalı”

Mesajında merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “İnanç varsa her şey vardır” sözünü hatırlatan Yakup Taş, bunun en somut örneklerinden birinin İstiklal Savaşı olduğunu vurguladı.

Türk milletinin şanlı tarihinin bu gerçeğin eşsiz örnekleriyle dolu olduğunu kaydeden Taş, “İstiklal Savaşı'nda yeterli topumuz, tüfeğimiz hatta ekmeğimiz yoktu. Ama milletimizin sarsılmaz bir imanı vardı. Bu inanç sayesindedir ki bütün imkansızlıklara rağmen adını tarihe altın harflerle yazdıran bir kurtuluş destanı gerçekleşti. Milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeyeceğini, hiçbir emperyalist kuşatmaya geçit vermeyeceğini bütün dünyaya haykırdı” ifadelerini kullandı.

İstiklal mücadelesi yıllarında, ülkeyi topla tüfekle parçalayamayacağını anlayan güçlerin, bugün çok daha sinsi ve karanlık planlarla bölmeye çalıştığını savunan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Taş, şunları kaydetti: “Ülkemizin üzerinde oynanan en sinsi ve en kirli oyunlardan biri terör olaylarıdır. Dış güçler taşeron terör örgütleri eliyle bin yıldır bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşayan milletimiz arasına fitne sokmaya çalışmakta, bu yolla bir kardeş kavgası çıkarmayı amaçlamaktadır. Ancak milletimiz Allah’ın izniyle sahip olduğu tarihi tecrübe ve sağduyu ile bu karanlık oyuna düşmeyecektir. Bu kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. İstiklal Savaşı’nda ortaya konan kararlılık ve fedakarlık herkes tarafından yeniden hatırlanmalı. Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Böyle bir dönemde kısır kavgalar, içi boş tartışmalar yerine bir an evvel yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyayı kuracak çalışmalar başlatılmalı. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

(Haber Merkezi)