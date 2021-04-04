Yeniay Akademi’de erken kayıt indirim imkanı

Çorum’da Ulukavak Mahallesi Çevreyolu Bulvarı’nda yer alan Yeniay Akademi, alanında deneyimli ve uzman eğitim kadrosuyla 2021-2022 eğitim öğretim yılında ikinci şubesinde faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Çepni Mahallesi Aynalı Sokak No:21’de hizmete girmeye hazırlanan Yeniay Akademi Çarşı şubede ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik eğitim verilecek.

2017 yılında kurulan Buhara Şubesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Yeniay Akademi, 2021 -2022 eğitim öğretim yılında da çarşı şubesinde yeni öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

6 KİŞİLİK SINIFLARDA VİP EĞİTİM İMKÂNI

4 katlı olan yeni eğitim binasında her şeyi en ince ayrıntısına kadar hazırladıklarını dile getiren Kurum Müdürü Fatih Özbıçakcı, “2021 -2022 eğitim öğretim yılında sizlerle kavuşacağız. Erken kayıtlarımız ve indirimli fiyatlarımız şu andan itibaren geçerli. İlkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflara ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflara yönelik ve lise 9, 10, 11, 12’nci sınıflara yönelik sınav gruplarımız mevcut. 6 kişilik sınıflarda, kişiye özel eğitim koçu ve VIP eğitim sunuyoruz. Öğrencilerimize pandemi şartlarına uygun eğitim veriyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

