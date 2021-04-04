Yeniay Akademi’de erken kayıt indirim imkanı
Yeniay Akademinin ikinci şubesi, yeni eğitim döneminde faaliyete geçiyor.
Çorum’da Ulukavak Mahallesi Çevreyolu Bulvarı’nda yer alan Yeniay Akademi, alanında deneyimli ve uzman eğitim kadrosuyla 2021-2022 eğitim öğretim yılında ikinci şubesinde faaliyete geçmeye hazırlanıyor.
Çepni Mahallesi Aynalı Sokak No:21’de hizmete girmeye hazırlanan Yeniay Akademi Çarşı şubede ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik eğitim verilecek.
2017 yılında kurulan Buhara Şubesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Yeniay Akademi, 2021 -2022 eğitim öğretim yılında da çarşı şubesinde yeni öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
6 KİŞİLİK SINIFLARDA VİP EĞİTİM İMKÂNI
4 katlı olan yeni eğitim binasında her şeyi en ince ayrıntısına kadar hazırladıklarını dile getiren Kurum Müdürü Fatih Özbıçakcı, “2021 -2022 eğitim öğretim yılında sizlerle kavuşacağız. Erken kayıtlarımız ve indirimli fiyatlarımız şu andan itibaren geçerli. İlkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflara ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflara yönelik ve lise 9, 10, 11, 12’nci sınıflara yönelik sınav gruplarımız mevcut. 6 kişilik sınıflarda, kişiye özel eğitim koçu ve VIP eğitim sunuyoruz. Öğrencilerimize pandemi şartlarına uygun eğitim veriyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)