Yeni Zelanda Büyükelçisi Hinton Hattuşa’yı gezdi
Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve beraberindeki heyet Hitit medeniyetine başkentlik yapmış olan ve ilimiz Boğazkale sınırları içinde yer alan Hattuşa antik kentini gezdi.
Güncel 07.06.2021, 23:49
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Büyükelçi Wendy Jane Hinton ve beraberindeki heyet geçtiğimiz Cumartesi günü Boğazkale’ye geldi. İlk olarak burada Boğazkale Müzesi’ni gezen heyete Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Boğazköy Müzesi Uzmanı Hititolog Özgür Meriç eşlik etti.
Boğazkale Müzesi’nin yanı sıra Hattuşa Antik kenti ile Yazılıkaya’yı da gezerek bilgi alan Büyükelçi Hinton, keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdiler.
Anadolu’nun en eski medeniyeti, Hitit devletine başkentlik yapan Boğazkale Hattuşa ören yerini geçtiğimiz yıllarda da gezdiğini hatırlatan Büyükelçi Hinton daha sonra ilçeden ayrıldı.
(Haber Merkezi)
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