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Yeni yollarda asfalt çalışması başladı

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentsel dönüşümün olduğu bölgelerde yeni açılan yollarda asfalt serimi çalışması yapıyor.

Yeni yollarda asfalt çalışması başladı

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentsel dönüşümün olduğu bölgelerde yeni açılan yollarda asfalt serimi çalışması yapıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:34
Yeni yollarda asfalt çalışması başladı

Özellikle yeni yerleşim alanlarında ulaşımın daha konforlu olması, yolların yaya ve araç trafiğine daha uygun bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, Çamdeğirmeni ve Ölçek sokaklarda asfalt serimi çalışmalarına başladı.

Şehirde ulaşım imkânlarını daha konforlu hale getirmek istediklerini ve vatandaşlardan gelen asfalt taleplerini yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kentsel dönüşümün yapılacağı, yeni yaşam alanların oluşacağı bölgelerde yeni yol açma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu bölgelerin bazılarında yeni yollar açtık. Şimdi de asfalt çalışmalarımız başladı. Çorum sürekli büyüyen ve yeni yaşam alanlarının oluştuğu bir şehir. Biz de belediye olarak yeni oluşan yaşam alanlarının alt ve üst yapı çalışmalarını bir bütün olarak yapıyoruz. Ölçek 7. Sokak ve Çamdeğirmeni 9. sokaklarda geçtiğimiz yıllarda açılan yeni yolların asfaltlama işlemine başladık. Hemşehrilerimizin rahat ve huzuru için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalar yapıyor. Bu hafta ekiplerimiz, Ulukavak Mahallemizde yoğun bir şekilde çalışacaklar. Gelecek haftadan itibaren de Bahçelievler Mahallemizde asfalt serimi ve diğer yapısal çalışmalara devam edecekler. Plan dâhilinde sezon içerisinde tüm mahallelerimizde asfalt çalışmalarını gerçekleştireceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

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