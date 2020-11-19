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Yeni yolda ilk kaza

Çorum ile Osmancık arasını kısaltan ve önceki gün itibariyle trafiğe açılan yeni yolda ilk kaza yaşandı.

Güncel 19.11.2020, 19:16
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Yeni yolda ilk kaza

Çorum ile 5 ilçenin ulaşımını sağlayarak bölge halkını Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtaran yeni karayolu önceki gün trafiğe açılmıştı. Ulaşıma yeni açılan yoldan ilk kaza haberi de geldi.

Kırkdilim Köyü’nden Çorum’a kadar olan kısmı trafiğe açılan yeni yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaşlı çift ölümden döndü. Otomobilin takla atarak devrildiği kazada yaşlı çift kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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