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Yeni yılın 2. günü Üsküdar’da kahvaltı
Güncel 27.12.2021, 22:03 27.12.2021, 22:07
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ÇESİAD, 2 Ocak 2022 Pazar günü saat 10.30’da Üsküdar-Çengelköy’deki Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi’nde bir kahvaltı düzenledi.
ÇESİAD yöneticilerinden Mehmet Ünal, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a kahvaltı hakkında bilgi verdi.
Mehmet Ünal, Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen kahvaltıya, burs verenlerin ve bursiyerlerin de katılacağını bildirdi. (Aliye ÖNCEL)
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