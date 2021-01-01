Yeni yıla sessiz girildi

Kısıtlama için alışverişi nedeniyle yoğunluk oluşturan vatandaşların saat 21.00 itibarıyla evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklar ıssızlaştı.

Polis ve jandarma ekipleri olası yılbaşı kutlamalarına karşı denetim gerçekleştirdi.

Kentteki otel ve eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, ayrıca ana arterlerde de sokağa çıkma kısıtlamasına karşı uygulama yaptı.