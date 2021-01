“Yeni yıl umutların başlangıç yılı olsun”

Yepyeni umutlarla yeni bir yıla daha merhaba demenin heyecanı içinde olduklarını söyleyen SMMMO Başkanı Ali Can Doğan; “Ne mutlu bizlere ki milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak, geleceğe daha bir güvenle bakarak yeni bir yıla daha giriyoruz. İnanıyorum ki daha büyük sevinçler, daha büyük heyecanlar yaşayacak, İlimizi ve Ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, nice yeni güzel yıllara birlikte kavuşacağız” dedi.

Yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajda bu yılın geçmişin muhasebecisinin yapılarak elde edilen birikim ve tecrübeyle ülkenin kalkınması, gelişmesi, birlik beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaların yeniden gözden geçirilerek geleceğe ilişkin yeni planlan yapma fırsatı sunduğunu da anlatan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelen her yeni yılın, geride bıraktığımız yıldan daha güzel, daha mutlu ve daha sağlam olması isteği, bizi yaşama ve geleceğe taşıyan en önemli bağlardan biridir. Ülke olarak hem yorucu, hem de acıları çok olan bir yılı geride bıraktık. Acı ve tatlı hatıralarıyla eski yılı geride bırakıyor, yeni umutlar ve dileklerle yeni bir sayfayı açıyoruz. 2021 Yılının barışın hakim olduğu çağdaş ve aydınlık yarınlar adına; hepimizin yüreğinde yeni umutları, sevinçleri, mutlulukları yeşertmesini, her gelen yılın bir öncekinden daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu, daha bereketli, daha kazançlı olmasını diliyorum. En içten sevgi ve saygılarımla yeni yılınız kutlu olsun”

(Haber Merkezi)