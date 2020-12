“Yeni yıl sağlık, adalet, demokrasi yılı olsun ”

Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Tahtasız, “2021 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa sağlık, demokrasi, adalet, huzur ve barış getireceğine duyduğum inançla, bütün yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.

Tahtasız, demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin yeni yılda da süreceğini dile getirdi.

2021 yılında Çorum’un temel sorunlarının çözümü için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını, başta demiryolu, havaalanı, güney çevre yolu, hastane gibi yatırımlar olmak üzere tarım ve hayvancılık, sağlık, eğitim alanında yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğine işaret eden Tahtasız, yarım bırakılan yatırımların da tamamlanması için çalışacaklarını ve bunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Tahtasız, esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklinin, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine kavuşmasını, herkesin hak ettiği bir yaşam düzeyine ulaşmasını dileyerek, 2021 yılının sorunların çözüldüğü, kalkınma hamlelerinin yaşandığı bir yıl olmasını arzu ettiklerini bildirdi.

2020’nin zorluklarla, mücadele ile geride kaldığına işaret eden Başkan Tahtasız, “2020 yılı her açıdan zor bir yıl oldu. Yaşanan ekonomik sıkıntıya, dolu yağışlarına, kuraklığa bir de korona virüsü salgını eklendi. Zamanında ve yerinde alınmayan tedbirler esnafın, sanayicinin, üreticinin belini büktü. Seçim meydanlarında verilen sözler bu yıl da hayal oldu. Emekli, memur, işçi bu sene de beklentilerini elde edemedi. Hak ihlalleri, adaletsizlik, kadına yönelik şiddet gibi insan hakları ihlalleri artarak devam etti.

Adil, eşit, şeffaf bir yönetim, hiç kimseyi ötekileştirmeyen hoşgörülü, her alanda üreten ve insanlarımıza nitelikli istihdam yaratan bir anlayışın iktidar olduğu, yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin olmadığı; hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği bir Türkiye için mücadelemiz devam edecek.

Her şeyin güzel olacağına umudumuzu güçlenerek devam etmektedir. Yeni yılda adalet, demokrasi, hukuk, özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yoksulluğun, issizliğin olmadığı, adaletsizliğin yerini hukukun, kavgaların yerini barışın aldığı, eşit, adil bir Türkiye dileğiyle; tüm halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim” ifadesini kullandı.