Yeni yaşam alanı için çalışmalar başladı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi karşısında Oto Galericiler Sitesi ve Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü yanından Fevzi Çakmak Caddesi’ne, İnönü Caddesi’nden Çorum Sanayi Sitesi’ne kadar uzanan dev alanda kurulacak olan yeni yaşam alanı ile ilgili Çorum Belediyesi tarafından imar planı hazırlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatlerinde biri olan ve yaklaşık 950 dönümlük araziyi içine alan planın, önümüzdeki günlerde uygulamaya geçmesi bekleniyor. Çorum Belediyesi hazırlanan plan doğrultusunda ilk olarak da altyapı çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda bölgede ara ve bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalara start verildi.

Konutların yanısıra işyerleri ve sosyal donatılarıyla birlikte binlerce kişiye konaklama ve işyeri imkanı sağlayacak alanda 40 bin nüfusun barındırılması hedefleniyor.

Bir tarafından sağlık kampüsü, bir tarafından iş merkezleri, her türlü ihtiyacın karşılanacağı mekanların yer alacağı Çorum’un yeni yaşam merkezine Çorumluların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı her yıl 100 bin konut projesi kapsamında Çorum’da TOKİ tarafından yapılacak 250 konutun heyecanı devam ederken, yeni yaşam alanında da 5’er kattan oluşan konut alanları, 2’şer katlı ticaret merkezi, parklar, yeşil alanlar, eğitim alanları (ilkokul, lise), sosyal ve kültürel tesisler ile ibadethanenin yer alacağı belirtiliyor.

Erzurum Dede yanında yapılan park alanı ve imara açılan alanın üstünde bulunan ormanlık alanla yeşili de oldukça fazla olan bölge, Çorum’un yeni bir cazibe merkezi haline gelecek.(Haber Merkezi)