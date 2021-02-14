Yeni unvanlar kutlandı

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda organize edilen “Akademik Unvan Değişikliği Plaket Töreni”ne İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Hastanede görev yapan hekimlere yönelik hastane yönetimi tarafından ikincisi düzenlenen törende konuşan Sağlık Müdürü Sobacı ve Başhekim Sezikli, özellikle Covid-19 pandemisi dönemine rağmen akademik çalışmalarını sürdürerek unvan yükselten personeli kutladı. Konuşmaların ardından akademik unvanı yükselen kişilere protokol üyelerince plaketleri dağıtıldı.

(Haber Merkezi)