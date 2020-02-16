Yeni Renault Clio görücüye çıktı

Otomotiv devlerinden Renault’un dünyada en çok satan global modeli olan Clio’nun beşinci nesil yenilenen versiyonu Çorum’da da Ankara yolundaki Renault yetkili satıcısı Sima Otomotiv’de düzenlenen lansman ile görücüye çıktı. Haftasonu iki gün yapılan tanıtıma otomobil tutkunları büyük ilgi gösterdi. Çocuklar için çeşitli eğlenceler, büyükler için de ikramların yer aldığı tanıtıma katılanlara Sima Otomotiv Satış Danışmanları tarafından yeni Renault Clio 5 hakkında bilgiler verildi. Renault tutkunları düzenlenen tanıtım etkinliğinde yeni Clio 5 ile test sürüşü yapma imkanına da kavuştu.

Renault yetkili satıcısı Sima Otomotiv Satış Müdürü Alper Cengiz, segmentinin en gözde modellerinden olan Clio’nun yeni nesil versiyonunun da büyük ilgi gördüğünü belirterek etkinliğe müşterilerinin gösterdiği ilgiye teşekkür etti. Türkiye’de üretimi yapılan Renault Clio’nun kendi segmentinde çıktığı günden beri elde ettiği yüzde 46 pazar payı ile en yakın rakibinden 4 kat fazla satış yapılan bir otomobil olarak lider konumunda bulunduğunu açıklayan Alper Cengiz, “Türkiye’nin en çok satılan ikinci modeli olan Clio’nun 5. nesli olan yeni Clio’yu Çorumlu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio’nun ülkemizde OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. Bugüne kadar dünyada 15 milyon adet, ülkemizde ise 1995 yılından beri 300 binin üzerinde satışı yapılan Clio’ların en iyisi olan yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni Clio'nun öne çıkan özelliği, tasarımın ana hatlarını koruyarak ve şu ana kadarki en iyi Clio’yu otomobil tutkunlarının beğenisine sunuyoruz. Clio artık çok daha olgun ve çok daha güçlü” diye konuştu.

Renault’un yeni nesil araçları için benimsediği otonom, mobil ve bağlantılı otomobil konseptlerinden yola çıkarak tasarlanan Yeni Clio 5’in dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu, yüksek teknolojileri ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile otomotiv sektörüne damga vuracağına inandıklarını söyleyen Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni Clio, 3 farklı konsepti içeriyor; otonom, mobil ve bağlantı. Hem iç, hem de dış tasarımı da çok yenilikçi ve çekici. Yerlilik oranı yüzde 55 seviyesinde olan Yeni Clio, hiç şüphesiz içerdiği yeni teknolojilerle, tasarımıyla ve yeni konseptiyle segmentinin ilk sırasında yer alacak. Yeni Clio'nun iç mekanında ise daha güçlü bir teknolojik donanım ve yeni bir tasarım dikkati çekiyor. 9,3 inçlik dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B-HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca yeni Clio'nun 391 litre hacimli (dizel versiyonlarda 366 litre) bagajı segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor. Renault ürün gamında ilk kez yeni Clio'da kullanılan 360 derece kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7 inçlik kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ise bir üst segmente ait özellikler olarak dikkati çekiyor. Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile yüksek güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) ile en üst seviyede güvenlik ve konfor sunan Yeni Clio, şerit takip sistemi, aktif acil fren destek sistemi, otomatik uzun/kısa farlar, trafik işaretlerini tanıma sistemi gibi özellikler ile sürüş güvenliğini artırıyor.”

Satış Müdürü Alper Cengiz, Yeni Clio 5’i yakından görmek, test etmek ve detaylı bilgi almak isteyen tüm otomobil tutkunlarını Renault Sima Otomotiv Plaza’ya davet ettiklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)