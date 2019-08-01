“Yeni projelerle Çorum’da ekonomiye can katacağız”

Kahvaltıda şirket ortaklarından Emir Serkan Kılıç, şirket tanıtımı faaliyet alanları hakkında bilgi verdi. Şirket ortaklarından Şahin Yıldız ve Enver Yılmaz’ın da hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak gazetecilerin 24 Temmuz’da kutlanan basın bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Emir Serkan Kılıç, “Vakit ayırıp bugün bizleri yalnız bırakmadığınız ve kahvaltımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu kapsamda geçen hafta kutlayamadığımız gazeteciler ve basın bayramınızı tebrik ederim” dedi.

“Üç ortaklı ve sürekli büyümeye hazır yeni yatırım ve projelere açık bir şirket olarak karşınızdayız” diyen Emir Serkan Kılıç, “Şahin Bey ve Enver Bey diğer ortaklarımız. Öncelikle kendimizden bahsedecek olursak Ben 2015 yılından bu yana çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmuş genç ve dinamik bir girişimci ve yatırımcıyım. Şahin Yıldız genel müdürümüz gerek yurtiçi gerek yurtdışı ticari faaliyetlerde bulunmuş, Amerika’da 6 yıl bir süre yaşayıp memleketine geri dönüp burada reklam ve medya alanında başarılara imza atmıştır. Enver Yılmaz ise Çorum’un köklü firmalarından Yıl Kur İnşaat’ın sahibi olmakla beraber önce ki dönem belediye başkan vekilliği yapmış siyasetle de yakından ilgilenmiş halkın sevgisini kazanmış başarılı bir iş adamıdır” diye konuştu.

Şirketlerinin Çorum ve Orta Anadolu Bölge Başkanlığı’nı Fahri Karayan’ın üstlenmiş olduğu ATİK (Avrupa Ticaret ve İşbirliği Konseyi) ne üye bir kuruluş olduğunu belirten Kılıç: “Dünyanın 52 ülkesinde 186 tane şehirde konuşlandığımız ofislerle sürekli irtibat halinde olup tüm ticari faaliyetleri yakından takip etmekteyiz. Ben bu kuruluşun inovasyon çalıştay başkanlığını yürütmekteyim. Şahin Yıldız Çorum ve Orta Anadolu Bölgesi Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz ise Genel Sekreterlik görevini yürütmektedirler” şeklinde konuştu.

Şirketin faaliyetlerinden bahseden Emir Serkan Kılıç “Turizm, inşaat, enerji ve hayvancılık bizim ana sektörlerimiz olacak. Turizm konusunda Çorum Mecitözü’nde bulunan Beke Kaplıcaları’nın olduğu bölgeye davetiyelerimizin de arkasında görmüş olduğunuz 5 yıldızlı otel konseptinde bir kaplıca, spa merkezi, hamamlar ve spor sahalarının da içinde bulunduğu bir tesis kazandırmak istiyoruz. Aynı zamanda Antalya bölgesinde iki adet otel pazarlığımızın bittiğini ve çalıştırmak üzere devralacağız. Bunlara ek olarak Bulgaristan ve Kazakistan da farklı projelerimiz var. Bulgaristan Plovdiv’de kurmuş olduğumuz bir şirketimiz ve burada ki Kuzey Gücü şirketler grubunun bir temsilciliği var. Oradaki şirketimizin ismi Severna Sila. İnşaat projelerimizi yürüterek hayata geçireceğimiz şirketimiz AB fonlarından yararlanarak 400 konutluk bir inşaat projesinin ilk adımlarını attık” dedi.

Kazakistan da tuğla fabrikaları inşa edeceklerinin altını çizen Kılıç, bunlar için fiyat teklifleri aldıklarını ve yapacakları fizibilite raporlarından sonra Kazakistan Büyükelçisi Abzal Bey ile Ağustos ayının sonlarına doğru temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Kırıkkale’de bir projelerinin daha bulunduğunu ifade eden Emir Serkan Kılıç, “Kırıkkale Keskin İlçesi’nde güneş enerji santrali işletmek adına bir görüşme de ve pazarlıkta bulunduk bu konu da netleştiği zaman tekrar basını bilgilendireceğiz” diye konuştu.

Hayvancılık adına bir et entegre tesisi kurmayı planladıklarını kaydeden Kılıç, “İşletmeyi yakın zamanda yine basınla paylaşacağız yakında Mecitözü bölgesinde bununla ilgili çalışmalar yapacağız” dedi.

Sektöre hızlı ve güçlü bir giriş yaptıklarını iddia eden Kılıç, “Biz buna inanıyoruz ki ekonominin çokta iç açıcı olmadığı piyasaların hareketsiz kalıp iş oranının bu kadar az olduğu bir dönemde böylesi güçlü bir yatırım çorum ekonomisine büyük faydalar sağlayacaktır. Şirketimizin basın danışmanı olan Duran Atak beyefendi ile irtibata geçerek bilgi belge fotoğraf temin edebilirsiniz. Şirketim adına anlatacaklarım bunlardır varsa sizin sorularınız, merak ettikleriniz cevaplamaya çalışalım” şeklinde konuşmasını tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)