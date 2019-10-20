Yeni Peugeot 508, Karataş Otomotiv’de görücüye çıktı

Peugeot’un yine göz kamaştıran modeli olan Yeni Peugeot 508, Ankara yolu üzerinde bulunan Karataş Otomotiv’de görücüye çıktı.

Etkileyici tasarımı, sportif sürüşü ve teknolojik donanımlarıyla rakiplere meydan okuyan yeni Peugeot 508’in lansmanın tüm Türkiye’de 8 Kasım tarihinde yapılacağını açıklayan Peugeot Karataş Otomotiv Satış Müdürü Ufuk Özdemir, bu araç için 1 Kasım 2019 tarihine kadar ön sipariş almaya başladıklarını, ön sipariş veren müşterilerine çeşitli indirimlerin ve fırsatların sağlanacağını dile getirdi.

“What Drives You?” sloganıyla geçtiğimiz aylarda Avrupa’da satışa sunulan ve Kasım ayı içerisinde ise ülkemizde satışa sunulacak olan Yeni Peugeot 508’i tanıtan Ufuk Özdemir, Fransız otomotiv üreticisi Peugeot’in SUV modelleriyle başlattığı tasarım hamlesini yeni araçlarında da sürdürdüğünü, markanın kısa süre önce tanıttığı orta sınıf modeli 508’in de bunlar arasındaki yerini aldığını, ve Yeni Peugeot 508’in etkileyici tasarımı ve özellikleriyle dikkat çektiğini açıkladı.

Yeni Peugeot 508’in sahip olduğu özelliklerle sınıfının dengelerini değiştirdiğini, uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılan aracın artan genişliğinin de etkisiyle daha olgun ve dinamik bir görünüm sergilediğini açıklayan Satış Müdürü Özdemir, değişen bir segment için değişen konseptteki yeni 508’de müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 487 litrelik bagaj hacmi bulunduğunu açıkladı.

Aracın ön bölümünün agresif tasarım detaylarıyla dikkat çektiğini, arka tasarımda da en güncel konsept otomobillerden esintileri bünyesinde barındırdığını ve aracın EuroNCAP kriterlerini de yerine getiren en güncel sürüş destek sistemleri ve zengin bir donanım seviyesiyle yollara çıktığını belirten Ufuk Özdemir, yeni 508’in güçlendirilmiş motor ve üst seviye konforuyla da dikkat çektiğini anlattı.

Karataş Otomotiv Satış Müdürü Ufuk Özdemir, otomobil tutkunlarının Yeni Peugeot 508 başta olmak üzere birlikte 208, 2008, 308, 3008, 5008 ve Rifter gibi çok tutulan modellerle ilgili ayrıntılı bilgiyi Ankara yolu üzerinde bulunan shovromlarından alabileceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)