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Yeni normalleşme süreci başladı

Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Güncel 02.03.2021, 10:27
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Yeni normalleşme süreci başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ayrıntılarını açıkladığı yeni "kontrollü normalleşme" dönemi Çorum'da başladı.

İşletmeciler, müşterilerden sosyal mesafeyi korumalarını isterken, 4 kişilik masalarda en fazla 2 kişinin oturmasına izin veriliyor.

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