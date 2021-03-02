Flaş HaberÇorum’da kısıtlamalar kalkıyor
Yeni normalleşme süreci başladı
Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.
Güncel 02.03.2021, 10:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ayrıntılarını açıkladığı yeni "kontrollü normalleşme" dönemi Çorum'da başladı.
İşletmeciler, müşterilerden sosyal mesafeyi korumalarını isterken, 4 kişilik masalarda en fazla 2 kişinin oturmasına izin veriliyor.
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