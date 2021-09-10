Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının sadece maddi olarak değil manevi olarak da çeşitli etkileri bulunurken, bu kapsamda İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği tarafından “Yeni Normallere Uyum Projesi” hazırlandı.

“Yeni Normallere Uyum Projesi” kapsamında tanıtım ve açılış programı düzenlendi. Esmahal Restoran’da düzenlenen etkinliğe AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Laçin Kültür Turizm ve Sanat Derneği Başkanı Muzaffer Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, 112 Müdürü Arif Demiral, Çorum Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Osman Keser, İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Yörük, İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.

Projenin tanıtıldığı, faaliyetleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda birlik beraberlik içinde yeni normal kurallara uyumda toplumun oryantasyonunun çok iyi yapılmasının gerektiği, düzenlenecek faaliyetlerle toplumda bu sürecin uyum içerisinde atlatılması ve olumsuz etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı dile getirildi. (Haber Merkezi)

