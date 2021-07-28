“Yeni normallere uyum Çorum’dan başlıyor”

İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği Başkanı Mehmet Bayrak, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgınının sadece maddi olarak değil manevi olarak da çeşitli etkilerinin olduğunu belirterek, “Hayatımızda basit gördüğümüz rutin işlerin ne kadar önemli olduğunu farkına varmamız ve bu işlemlerden uzak kalmamız sosyal ilişkilerdeki dengelerimizi altüst etmiş; sosyolojik ve psikolojik rahatsızlıklara neden olmuştur. Özellikle; izolasyon ve karantina uygulamaları sebebiyle ortaya çıkan sosyal mesafeden ötürü ait olma ve sevgi ihtiyacı basamağı gerçekleşememektedir” dedi.

Yeni Normallere Uyum Projesi protokolünün imzalanmasının arkasından ilk proje toplantısı da gerçekleştirildi. (Haber Merkezi)

