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Yeni nesil temizleme makinesi Automachanika’ya damga vurdu

Çorum’da 50 yılı aşkın süredir Sanayi Sitesi’nde Kürkçüoğlu Egzoz olarak faaliyet gösteren ve 2018 yılından beri ise PTM Makine adıyla hizmetlerine devam eden firma tarafından üretilen Dizel Partikül Filtresi Temizleme Makinesi tüm dünyada ilgi görmeye devam ediyor. 

Güncel 25.11.2021, 19:34
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Yeni nesil temizleme makinesi Automachanika’ya damga vurdu

Çorum Sanayi Sitesi’nde son 10 yıldır AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek kendi markası ile ürettiği Dizel Partikül Filtresi Temizleme Makinesi’nin yeni nesil modelini de üreten PTM Makine, bu cihazı 4.’ncü kez katıldığı Uluslararası Automachanika 2021 Fuarı’nda tanıtma imkanı buldu. 
Çorum’da Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:17 adresinde faaliyet gösteren PTM Makine Satış Müdürü Eşref Söker, firma olarak 2018 İstanbul, 2018 Frankfurt ve 2019 İstanbul Automechanika Fuarı’na katıldıktan sonra 4’ncü kez otomobil sanayisi sektörünün yakından takip ettiği dünyanın en büyük otomobil ekipman fuarı olan Uluslararası Automechanika Fuarı’na katılarak Çorum’u temsil ettiklerini belirtti. 

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda otomobil tamir ve bakım sektörüne Dizel Partikül Filtesi Temizleme Makinesi üreten ve Ümit Özkader'in sahip olduğu PTM Makine olarak büyük ilgi gördüklerini söyleyen Söker, 2021 İstanbul Plus fuarında sektörün tüm temsilcileri ile buluşma fırsatı elde ettiklerini de dile getirdi.
Özellikle yurtdışı katılımının beklenenden fazla olduğunu belirterek önceki yıllarda düzenlenen fuarlara kıyasla Kuzey Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden yoğun ilgi gördüklerini belirten Satış Müdürü Söker, 10 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ürünü olan makinenin Türkiye’de bir ilk olduğunu, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çeken yeni model makinelerinin Çorum sanayisinin de gururu olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eşref Söker; 1960 yılında Kürkçüoğlu Egzoz ismi ile başladı egzoz serüvenimiz. 2018 yılında PTM Makine olarak güncellenen firmamız 2011 yılından bugüne DPF Dizel Partikül Filtresi Temizleme Makinesi üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda bulunduğumuz bölgede DPF Temizleme hizmetini de sunarak  bitmeyen bir AR-GE ile makinemizi geliştirdik. Bu sayede teknik bilgisini de sürekli güncelleyen firmamız tüm müşterilerine 7/24 teknik bilgi desteği sunma avantajı elde etmiştir. Bugün 16 ülkede ülkemizi temsil etmenin mutluluğu ile yolumuza devam etmekteyiz. PTM4019 markası ile 11 yılı aşan makine üretiminin sonucunda ortaya çıkan 7. nesil ile daha pratik, daha gelişmiş ve daha akıllı bir makine ile şimdi daha güçlüyüz. PTM4019 DPF SMART PLUS ile tüm otomobil ve ağır vasıta araçların temizliği kısa sürede, tam başarı ile yapılabiliyoruz. Ürünlerimizde asit bazlı kimyasal kullanmadığımız için araca herhangi bir zararımız olmamakla beraber DPF problerine kalıcı olarak çözüm sunuyoruz. Ve tüm otomobil sanayicisi esnafımıza Bir DPF Temizleme Makinesi Almadan Önce Mutlaka Onu Kullanan Ustalarına Bir Sorun diyoruz” dedi.
PTM Makine Satış Müdürü Eşref Söker, ürettikleri makinelerle ilgili detaylı bilginin www.ptm4019.com web sitesinden alınabileceğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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