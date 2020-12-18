“Yeni nesil sanatçıları çok şanslı buluyorum”

Yıllar sonra çıkardığı yeni şarkısı 'Diyemedim' ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Sibel Bilgiç yönetmen Erkan Nas'ın kamerasının karşısına geçti. Hayli heyecanlı olduğunu belirten Sibel Bilgiç, kendi jenerasyonumdan Demet Akalın ve Hande Yener 'i beğendiğini söyledi.

Bilgiç, "Demet Akalın'ın şarkı seçimleri ve başarısı beni çok mutlu ediyor. Hele ki; kızı ile onları görünce çok mutlu oluyorum. Yeni jenerasyondan da Aleyna Tilki, Simge ve Edis favorim... Yeni nesili çok şanslı buluyorum" dedi.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİM...

2008 yılında gırtlak kanseri teşhisi nedeni ile tedavi gören Sibel Bilgiç 'e sağlık durumu sorulduğunda ise "Çok şükür başında yakalamıştık. Tedavi süreci geçirdim. Şu an hiçbir sorun yok. Allah kimseye göstermesin. Şifa bekleyenlere de Yaradan’ımdan şifa diliyorum." diye konuştu. (Haber Merkezi)

