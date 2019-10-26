Yeni müdürlüğü ziyaret etti

Geçtiğimiz aylarda Çorum Belediyesi bünyesinde yeni kurulan birimler içerisinde yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü çalışmalarına başladı. Başkan Aşgın, yeni birimde görev yapan personeli ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Makine İkmal Müdürlüğü’nün belediyenin yüz akı birimlerinden olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İyi ki bu birimi kurmuşuz. Belediye hizmetlerimizde ihtiyaç duyulan her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanı tespit ve temin etmek, araç makine parkımızı alt yapı ve üst yapı hizmetleri için daima güçlü ve hazır tutmak için Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüz çalışmalarını yürütüyor. Müdürlüğe bağlı araç bakım atölyelerimizde iş makinelerimizin, araçlarımızın, ekipmanlarımızın tamamının bakım ve onarımını yapıyoruz. Kendi imkânlarımızla araç bakım ve tamirlerini yapıyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının korunması adına bu birimi oldukça önemsiyoruz. Özenle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve işlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)