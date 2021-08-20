Yeni kaymakam atamaları yapıldı

2021 yılı Kaymakam kararnamesi ile mülki idare amirleri atama kararı duyuruldu. Çorum’da da görev yapan kaymakamların görev yerleri değiştirildi.

Kararname ile ülke genelinde pek çok vali yardımcısı, kaymakam ve kamu görevlisinin görev yerleri değişiklik gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Çorum’da görev yapan kaymakamların görev yerleri değiştirildi. Kararname ile Alaca Kaymakamı Kürşat Atak Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliği'ne atanırken, yerine Mardin Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür getirildi.

Çorum’un Bayat İlçesi’ne Van Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu atanırken, Dodurga’ya Aydın Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak görev yapan Göktuğ Kaan Ayaz, Laçin’e Muğla Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak görev yapan Pınar Uz atandı.

Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı, Yozgat Yenifakılı’ya atanırken yerine ise Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Atış atandı. Uğurludağ Kaymakamı Muhammet Çiftçi Edirne Lalapaşa’ya Kaymakamı olurken, Ortaköy’e Gaziantep Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu getirildi. Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Cihat Abukan Kastamonu Seydiler Kaymakamı olarak atandı.

Öte yandan kararname ile Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı Çorum Vali Yardımcısı olarak ilimize atanırken, mevcut Vali Yardımcısı Recep Yüksel de Sinop Vali Yardımcısı olarak atandı.

(Haber Merkezi)

