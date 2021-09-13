Yeni Honda City, tüketiciye akıllı seçim fırsatı sunuyor

Honda, her ihtiyaca yönelik sedan modeli sunma hedefi kapsamında ilk adımı City ile atıyor. 11 Eylül 2021 tarihinde 219 bin TL’den başlayan satış fiyatı ile yeniden Türkiye yollarına çıkan Honda City, tüketicilere akıllı bir seçim fırsatı sunuyor.

Yeni Honda City, yakıt verimliliği ile ön plana çıkıyor ve hem şehir içi, hem şehir dışı yollarda keyifli bir sürüş konforu, fonksiyonel kullanım alanları ve kabin içi dizaynı ile dikkat çekiyor. Yeni City, modern ve güçlü bir tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor.



(Haber Merkezi)

