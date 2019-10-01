Yeni Emniyet Müdürü Gülser’den Aşgın’a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kırşehir POMEM Müdürlüğü’nden Çorum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan ve görevine başlayan Mehmet Gülser, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.