Yeni Emniyet Müdürü Gülser’den Aşgın’a ziyaret

Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel’in de hazır bulunduğu ziyarette Emniyet Müdürü Gülser’e Çorum’daki görevinde başarılar dileyen Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
(Haber Merkezi)
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kırşehir POMEM Müdürlüğü’nden Çorum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan ve görevine başlayan Mehmet Gülser, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.
Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel’in de hazır bulunduğu ziyarette Emniyet Müdürü Gülser’e Çorum’daki görevinde başarılar dileyen Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
(Haber Merkezi)