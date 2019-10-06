“Yeni Ekonomik Program sağlıkta da sınıfta kaldı”

Programın eylem ve projeler bölümünün “sağlık” başlığı altında sıralananların siyasi iktidarın nitelikli bir sağlık hizmeti sunma planlarının olmadığını ortaya koyduğunu kaydeden Çiftçi, “6 başlık halinde sıralanan eylem ve projeler, siyasi iktidar tarafından her fırsatta tekrarlanan ve altı doldurulmamış cümlelerden ibarettir. 17 yıldır iktidarda olan siyasi iktidarın hala aynı “Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliği artırılacaktır.” söylemine sığınması kabul edilebilir bir durum değildir. Sağlıkta Dönüşüm sistemi ile birlikte sağlık hizmetlerini piyasalaştırarak birinci basamak sağlık hizmetlerini geri planda tutan siyasi iktidarın ta kendisidir. Başta şehir hastaneleri olmak üzere sağlık hizmetlerinde tüketimi kışkırtan model içinde koruyucu sağlık hizmetinden bahsetmeye bile hakkı yoktur. Bu nedenle eylem planlarında aynı cümleleri tekrarlamaktan öteye geçemeyen siyasi iktidardan, sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmesini beklemek de gerçeklikten uzak bir yaklaşım olacaktır” dedi.

Çiftçi, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Sağlığın piyasalaştırıldığı, hastanın müşteriye dönüştürüldüğü, sorunların katlanarak büyüdüğü, nitelikli sağlık hizmeti vermenin sağlık çalışanları için giderek güçleştiği bir ortamda yaşanacak memnuniyetsizliklerin sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını göstermek akla ve vicdana sığmamaktadır.

Niteliğe değil niceliğe dayan, gereksiz muayene ve tetkik sayısının artmasına neden olan performans sistemine çözüm üretilmesini beklerken, Yeni Ekonomik Programda yer alan ifadeler sağlık çalışanlarını sorunlarına üretilecek çözümler noktasında umutsuzluğa sürüklemektedir. Ayrıca gelecek enflasyon beklentisi gibi garabet bir kavram üzerinden memur maaş artışlarının belirlenecek olması kabul edilemez.” (Haber Merkezi)