“Yeni dünya düzeninde 10 büyük ülke arasına gireceğiz”

Oda ve borsaların, meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, genel menfaatlere uygun olarak işlerini kolaylaştırmak ve gelişimini sağlamak üzere önemli görevler ifa ettiklerini ve kamu ile uyum içinde görev yaptıklarını belirten Kavuncu, sanayi ve ihracatta her geçen gün artan potansiyeli ile bölgenin parlayan yıldızı olan Çorum’u, ticaret ve sanayi merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Pandemi döneminde iş dünyası ve esnaf için pek çok destekler sağlandığını da hatırlatan Milletvekili Kavuncu, “Yerli ve milli üretim hamlemizle, her geçen gün güçlenen ekonomimizle, yeni dünya düzeninde 10 büyük ülke arasına girme hedefimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaştığımızda Çorum olarak ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sunan ticaret ve sanayi merkezi olama hedefimize ulaşmış oluruz. Bu hedef için el birliğiyle durmadan, yorulmadan, dinlenmeden çalışmalıyız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)