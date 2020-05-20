Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 25°
sağanak
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
102158
ALTIN
381.783
DOLAR
6.7915
STERLİN
8.3105
EURO
7.4554
Seyir halindeki otomobile tüfekle saldırı anı kamerada
Saldırı anı kamerada
Ramazan Bayramı alışverişi ile çarşı canlandı
Sokağa çıkma yasağı öncesi çarşıya...
19 MAYIS İÇİN UÇTULAR
19 MAYIS İÇİN UÇTULAR
Çorumlu Jandarma Başçavuş kazada yaralandı
Jandarma Başçavuş kazada yaralandı

“Yeni dönemin kurallarına uymalıyız”

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk’ün canlı yayın konuğu oldu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:13
52 Okunma
“Yeni dönemin kurallarına uymalıyız”

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, Rektör Öztürk’ün moderatörlüğünde HİTÜ’nün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan “Gündeme Dair” isimli programa canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Hitit Üniversitesi Pandemi Söyleşileri kapsamında Rektörlük binasında yapılan canlı yayında Valilik ve Belediye tarafından yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yapılan çalışmalar ele alındı.

Vali Çiftçi, Rektör Öztürk’ün koronavirüs salgını sürecinde yapılan çalışmalara ilişkin sorusunu yanıtlayarak henüz ortada vakalar çıkmadan süreci başlattıklarını, alınması gereken tedbirlerle ilgili toplantı yaptıklarını ve ardından İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile sürecin başladığını söyledi.

Alınan tedbirleri sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak, kamu düzenini sağlamak ve halk sağlığının korunması, üretim ve tedarik zincirinin devamını sağlamak ve sosyal mesafe ve izolasyon olarak 4 ana gerekçeye bağlayan Vali Çiftçi, “Sağlık sisteminde bir çok ülkenin yaşadığı sorunları yaşamadık. İlimizde bu manada hiçbir sıkıntı olmadı. Hastalarımızın, hastanemizde rahat şekilde tedavilerini yaptık. Gerçekten Çorum halkına müteşekkiriz. Alınan tedbirlere harfiyen riayet ettiler. Kısa süre içerisinde bu musibetten kurtulacağımızı ümit ediyoruz. Üretim ve tedarik zincirinde de sıkıntı olmadı. Şu anda geldiğimiz noktada hayat yavaş yavaş normalleşiyor. Yeni dönemin de kuralları var. Sosyal mesafe uygulaması devam ediyor, maske kullanımına riayet ediyoruz. Bir başka husus da hijyene uymak ve kalabalık ortamdan uzaklaşmak” diye konuştu.

Çorum’da 13 yerde karantina uygulandığını ve dün itibariyle hepsinde bunun kalktığını söyleyen Vali Çiftçi, memleketlerine giden ve eşyaları yurtlarda kalan üniversiteli gençlerin seyahat kısıtlaması kalktığında gelerek eşyalarını alabileceğini de vurguladı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Aşgın da ilimizde Vali Çiftçi önderliğinde pandemi sürecinde güzel bir sınav verildiğini, henüz vaka yokken ciddi tedbirler alındığını dile getirdi.

Canlı yayında, daha sonra Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kendisine yönelik öğrencilerin ilettiği soruları da yanıtladı. “Gündeme Dair” programı www.youtube.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Engelli vatandaşlara gıda yardımı
Engelli vatandaşlara gıda yardımı
Belediye yaprak bitine karşı erken harekete geçti
Belediye yaprak bitine karşı erken harekete geçti
AK Parti kadın kollarından gıda bankasına bağış
AK Parti kadın kollarından gıda bankasına bağış
İzlenme rekorlarına koşan diziler, koronavirüse takıldı
İzlenme rekorlarına koşan diziler, koronavirüse takıldı
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -15-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -15-
19 vatandaşa 7 bin 448 lira para cezası
19 vatandaşa 7 bin 448 lira para cezası

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim