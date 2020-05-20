“Yeni dönemin kurallarına uymalıyız”

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, Rektör Öztürk’ün moderatörlüğünde HİTÜ’nün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan “Gündeme Dair” isimli programa canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Hitit Üniversitesi Pandemi Söyleşileri kapsamında Rektörlük binasında yapılan canlı yayında Valilik ve Belediye tarafından yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yapılan çalışmalar ele alındı.

Vali Çiftçi, Rektör Öztürk’ün koronavirüs salgını sürecinde yapılan çalışmalara ilişkin sorusunu yanıtlayarak henüz ortada vakalar çıkmadan süreci başlattıklarını, alınması gereken tedbirlerle ilgili toplantı yaptıklarını ve ardından İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile sürecin başladığını söyledi.

Alınan tedbirleri sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak, kamu düzenini sağlamak ve halk sağlığının korunması, üretim ve tedarik zincirinin devamını sağlamak ve sosyal mesafe ve izolasyon olarak 4 ana gerekçeye bağlayan Vali Çiftçi, “Sağlık sisteminde bir çok ülkenin yaşadığı sorunları yaşamadık. İlimizde bu manada hiçbir sıkıntı olmadı. Hastalarımızın, hastanemizde rahat şekilde tedavilerini yaptık. Gerçekten Çorum halkına müteşekkiriz. Alınan tedbirlere harfiyen riayet ettiler. Kısa süre içerisinde bu musibetten kurtulacağımızı ümit ediyoruz. Üretim ve tedarik zincirinde de sıkıntı olmadı. Şu anda geldiğimiz noktada hayat yavaş yavaş normalleşiyor. Yeni dönemin de kuralları var. Sosyal mesafe uygulaması devam ediyor, maske kullanımına riayet ediyoruz. Bir başka husus da hijyene uymak ve kalabalık ortamdan uzaklaşmak” diye konuştu.

Çorum’da 13 yerde karantina uygulandığını ve dün itibariyle hepsinde bunun kalktığını söyleyen Vali Çiftçi, memleketlerine giden ve eşyaları yurtlarda kalan üniversiteli gençlerin seyahat kısıtlaması kalktığında gelerek eşyalarını alabileceğini de vurguladı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Aşgın da ilimizde Vali Çiftçi önderliğinde pandemi sürecinde güzel bir sınav verildiğini, henüz vaka yokken ciddi tedbirler alındığını dile getirdi.

Canlı yayında, daha sonra Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kendisine yönelik öğrencilerin ilettiği soruları da yanıtladı. “Gündeme Dair” programı www.youtube.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

(Haber Merkezi)