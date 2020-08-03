Yeni dönemde ilk ikramiye Çorum’a çıktı

Sisal Şans, Süper Loto’nun ilk çekilişini dün akşam saat 20.00’de gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 9, 16, 18, 44, 47, 51 oldu; 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL’lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Çekilişte 5 bilen 3 kişi olurken, bu 3 talihliden biri Çorum’dan oldu. 27,979.6 TL. ikramiye kazanan talihlinin kuponunu Çorum Merkez’de yer alan Rıfat Büfe’de yatırdığı öğrenildi. Büfenin sahibi Rıfat Umur, 6 bilenin olmadığı Süper Loto’da 5 bilen 3 kişiden birinin Çorum’da kendi büfesinden kuponunu yatırdığını belirterek, “Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah ihtiyaç sahibidir. Daha önce de Rıfat Büfe’de büyük ikramiye olarak iki sefer 10 Numara vermiştik. Bu üçüncü büyük ikramiyemiz oldu. 27,979.6 TL kazanan şanslı henüz büfeye gelmedi. Geldiğinde kendisine yardımcı olacağız. Mutluyuz” dedi.