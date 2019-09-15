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Yeni Civic Sedan, satışa çıktı

Kazandığı sportif görünümünün yanı sıra ileri teknoloji sistemleri ile ‘içinde fazlası var’ dedirtecek donanımlar sunan 10’uncu nesil Honda Civic’in yenilenen versiyonu, Cumartesi günü satışa çıktı.

Yeni Civic Sedan, satışa çıktı

Kazandığı sportif görünümünün yanı sıra ileri teknoloji sistemleri ile ‘içinde fazlası var’ dedirtecek donanımlar sunan 10’uncu nesil Honda Civic’in yenilenen versiyonu, Cumartesi günü satışa çıktı.

15 Eylül 2019 Pazar 22:36
Yeni Civic Sedan, satışa çıktı

Kazandığı sportif görünümünün yanı sıra ileri teknoloji sistemleri ile ‘içinde fazlası var’ dedirtecek donanımlar sunan 10’uncu nesil Honda Civic’in yenilenen versiyonu, Cumartesi günü satışa çıktı.

Yenilenen Honda Civic Sedan ile ilgili bir açıklama yapan Honda Plaza Meroto Otomobil Satış Bölümü Satış Müdürü Fatma Kınacı, “C sedan segmentinin en beğenilen modellerinin başında gelen Honda Civic’in 10’uncu jenerasyonu makyajlandı. 10’uncu nesil Honda Civic’in makyajlanmış versiyonu Yeni Civic, ardında 47 yıllık köklü ve başarılı bir geçmiş bırakan orijinal Civic’e sadık bir yapı sergilerken, ‘bütün insanlar için bir otomobil, dünya için bir otomobil’ felsefesini devam ettiriyor. Yeni model 14 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’de yollara çıktı. Yeni Civic’ler 141.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu” dedi. (Haber Merkezi)

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