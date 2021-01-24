Yeni bir yöntemle hemoroid tedavisi

HEMOROİD TEDAVİSİNDE LASTİK BAND TEDAVİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Çorum Özel Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Hakan Akıncı, Hemoroid Tedavisinde Lastik Band Uygulaması ile ilgili bilgiler verdi…

Uzm. Dr. Hakan Akıncı, Çorum Özel Hastanesinde başarılı bir şekilde Hemoroid Tedavisi yaptığını ifade ederek, Hemoroid T Tedavisinde Lastik Band Uygulaması hakkında şunları söyledi:

Hemoroid Lastik Bant Uygulaması, Hemoroid Band Ligasyonu Yöntemi Nedir?

Hemoroid hastalığında lastikle boğma yöntemi, hemoroid lastik bant uygulaması makat içine sokulan ışıklı bir alet ile (Anaskop) hemoroid bulunan bölgeye lastik tarzı bant yerleştirilerek hemoroidin boğulması işlemidir. Sarkan hemoroidal yapıların köklerinin bantlanarak bunların tekrar yerlerine oturtulmaları ve küçülmeleri amaçlamaktadır. Bu işlem, cerrahi müdahaleye gerek duymadan hemoroid hastalığını ağrısız bir şekilde tedavi etmek için etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Hemoroid Lastik Bant Uygulaması, Hemoroid Band Ligasyonu işlemi nasıl uygulanır?

Anaskop yardımıyla hemoroid bulunan bant bölgeye yerleştirilir. Böylelikle hemoroid (basur) bulunan damar boğulmaktadır. Birinci, ikinci ve bazen üçüncü derecedeki hemoroidlerde ortalama iki basur memesi bağlanır. İkiden fazla sayıda basur memesi varlığında hemoroid bulunan bölgeye ortalama 4-5 hafta içinde ikinci seansta boğma tedavisi uygulanmaktadır. Yerleştirilen bant 5 ile 7 gün içinde çürüyerek kendiliğinden düşmektedir. Nadir olarak birkaç hafta sonra işlemin tekrarlanması gerekebilir. Yanlış bölgeye uygulanmadığı takdirde bantların düştüğü ilk hafta ağrı ve kanama görülmemektedir.

Lastik Bant Uygulamasının uygulanabileceği hemorid türleri nelerdir?

Hemoroid lastik bant uygulaması, hemoroid band ligasyonu yönteme uygun hastalarda ve doğru teknikle uygulandığında hemoroid hastalığında çok etkili ve ağrısız bir yöntemdir. Kullanılması uygun olan hemoroid türü ise: 2. ve 3. Evrede bulunan iç hemoroid türüdür. Dış hemoroidlerde doğal olarak uygulanmamaktadır.

Lastik Bant Uygulaması hangi durumlarda uygulanamaz?

Cerrahi yöntem gerektirmeyen, ağrısız olarak gerçekleştirilen lastikle boğma yönteminin uygulanamayacağı durumlar bulunmaktadır.

Dış hemoroidler türlerinde,

Coumadin, aspirin, plavix gibi kan sulandırıcı kullanan hastalarda,

Bağışıklık sistemi baskılanmış / lökosit sayısı düşük hastalarda,

Kemoterapi alanlarda, kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda kullanılamayan bir yöntemdir.