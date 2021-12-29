“Yeni bir yıl, yeni bir gelecek müjdesidir”

Derin mesajında, yeni bir yılın yeni bir gelecek müjdesi olduğunu belirterek, “2022 yılı yarınlara güneş olmak isteyenlerin birliğine şahit olduğumuz bir yıl olsun” dedi.

İnsanların huzura ve güvene daha çok ihtiyaç duyduğunu kaydeden Muhammed Taha Derin, “Yeni bir yıl ümidin filizidir. Yeni ümitler, yüreği bir olanların aynı yolda yürüme sebebidir. Israrımız, istikrar için. Israrımız iyi hayat için, hak için ve ideal bir gelecek için. Birlikte yaşamak ve birlikte var olmak için” diye konuştu.

Gelecek günlerin masumların ümidini yeşertmeye, insan onurunu hak ettiği yarınlara kavuşturmaya gönül verenlerin yılı olacağını vurgulayan Derin, “Gelecekten umutluyuz. Sesimiz kadar sözümüzün de gücüne inanıyoruz. Biz, gelecekte adaletin, huzurun, refahın ilmek ilmek işleneceği güne inanıyoruz. Sizler de inanın” şeklinde konuştu.

2022 yılının ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık, hoşgörü ve güzellikler getirmesini temenni eden Muhammed Taha Derin, “Yeni yılın toplumsal barışın tesis edildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, ekonomik sıkıntıların giderildiği, sağlık sorunlarının son bulduğu, hepimizin huzur ve güven içinde olduğu bir yıl olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

