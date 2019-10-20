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Yeni başlayanlara “Hoşgeldin” dediler

Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okula yeni başlayan 9 ve 5. Sınıf öğrencileri için hoş geldin programı düzenlendi.

Yeni başlayanlara “Hoşgeldin” dediler

Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okula yeni başlayan 9 ve 5. Sınıf öğrencileri için hoş geldin programı düzenlendi.

20 Ekim 2019 Pazar 19:32
Yeni başlayanlara “Hoşgeldin” dediler

Okul bahçesinde Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda okul müdürü Şahin Çalışkanoğlu bir açış konuşması yaptı.

Programda konuşan 9/D sınıfı öğrencisi Beyza Erul ise okulun proje okulu niteliğinde olduğunu kaydetti. İmam Hatipler’in hem akademik yönden geliştirerek vatana ve millete yararlı, donanımlı insanlar haline gelmeyi sağlarken hem de Allah’ın emir ve yasakları bilincinde müminler olarak Allah katında takvaca üstün olabilmek için vazifelerin yerine getirilmesini amaçladığını kaydetti.

İmam Hatiplerin ortak amacının; Allah’ın insana has kıldığı aklı müminin imanıyla buluşturarak insanoğluna faydalı olabilen bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Erul, “İmam Hatipli olmak, dava adamı olmak, hak ile batıl mücadelesinde Hakk’ın yılmaz savunucusu olmaktır. Ümmetin derdiyle dertlenmek, adalet yeryüzünde hâkim oluncaya kadar mücadele etmektir. Sabretmektir, gecenin en karanlık vaktinde şafağın en yakın vakti olduğu bilinciyle “Allah var gam yok” diyebilmektir. Sorumluluk sahibi olmaktır, dünyadaki tüm mazlumların yanında olmaktır, “Kim var?” diye seslenildiğinde “Ben varım” diyebilmektir. İmam Hatipli olmak Modaya değil Hakk’a uymaktır, marka değil iffet elbisesi giymektir” dedi.

Konuşmalar sonunda üst sınıf öğrencileri 5. ve 9. Sınıf öğrencilerine Kur’an-ı Kerim hediye etti.

(Haber Merkezi)

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