Yeni atanan hakim ve savcı göreve başladı
Güncel 15.11.2021, 19:58
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24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura töreniyle Kargı’ya atanan Hakim Fatma Tayyibe Karaboğa ve Cumhuriyet Savcısı Onur Erten görevine başladı.
Hakim Fatma Tayyibe Karaboğa 1996 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018 mezunu. Stajını Eskişehir Adliyesinde tamamlayan Karaboğa’nın ilk görev yeri Kargı’dır.
Cumhuriyet savcısı Onur Erten 1994 Denizli doğumlu. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk fakültesi 2017 mezunu. Stajını Eskişehir Adliyesinde tamamlayan Erten’in ilk görev yeri Kargı’dır.
(Haber Merkezi)
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