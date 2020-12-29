Yeni asgari ücret çorumluları memnun etmedi

Asgari ücret zammının yetersiz olduğunu ifade eden bir vatandaş, “3 bin lira olmalıydı. Bir asgari ücretli faturalarını ödese, markete gitse, kirasını verse para bitti” dedi. Asgari ücreti az bulduğunu söyleyen bir vatandaş, “En azından 3 bin liranın üzerinde olmalıydı. Verdikleri zam enflasyon farkı bile değil. İşsizlik almış başını gidiyor, ekonomik sıkıntılar hat safhada, ülkemize istikrarlı bir düzen gerekiyor. Adil kararlar alınması gerekiyor” sözlerini kullandı.

“YAPILAN ZAM, DÜŞÜK”

Asgari ücretin düşük olduğunu dile getiren bir vatandaş şu açıklamalarda bulundu: “Bana göre dünyada dağılım böyle yapılmış, buna razı bir toplum oluşturulmuş. İnsanlar bunun çok ötesine geçmeyi başaramamış. Hadi ben çalışmıyorum deseniz sizin yerinize bu işi yapacak insanlar da var. Küresel dünyada insanoğlu karnını doyurduğu zaman bütün hakkını aldığını düşünüyor. Bunu bize bir şekilde oturtmuşlar, öğretmişler. Bugün asgari ücrete razı olanlar ve razı edenler hayatlarından memnunlarsa söylenecek çok bir şey yok.”

“ÇİFTÇİYİ, EMEKLİYİ, ASGARİ ÜCRETLİYİ DÜŞÜNEN YOK”

Asgari ücret iyi değil diyen bir vatandaş, “Asgari ücreti az yaptılar, 3 bin liradan aşağı olmamalıydı, emekliye de bir şey vermiyorlar, bu hükümet hükümet değil” diye konuştu. Çiftçilikle uğraştığını söyleyen bir vatandaş, “Memnun değiliz. 2 bin 825 lirayla geçinim olmaz kendileri alıyor 20-30 bin, çiftçiyi, köylüğü, emekliyi, asgari ücretliyi düşünen yok” dedi.

“BUNA DA ŞÜKÜR”

Bir kadın yapılan zammın iyi olduğunu belirtirken, bir vatandaş ise en düşük kiranın bin TL olduğunu ve asgari ücretle geçimin çok zor olduğunu dile getirdi. Asgari ücret artışının kendisini sevindirdiğini söyleyen bir kadın, “500 lira artış oldu. Buna da şükür” cevabını verdi.

“İŞVERENİ DE DÜŞÜNMEK GEREKİYOR”

Miktarın az olduğunu ifade eden bir vatandaş şunları söyledi: “Ama kaç türlü düşünmek lazım bilmiyorum. Hem işçi hem işveren açısından düşünülmeli. Ben kendi adıma çok tespit edemiyorum, bu iş ekonomistlerin işi. Miktar olarak az olduğunda birleşebiliriz.”

“ÇORUM GİBİ KÜÇÜK ŞEHİRLERDE YAŞANIR”

Asgari ücretin düşük olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Şu hayat pahalılığında 4 kişilik bir aile 2 bin 825 lirayla nasıl geçinsin” dedi. Düzenli çalışan ve kira vermeyen için asgari ücretin iyi olduğunu belirten bir vatandaş, “Asgari ücretle Çorum gibi küçük şehirlerde yaşanabilir” yanıtını verdi.

“HEM İŞÇİ HEM DE İŞVEREN AÇISINDAN İYİ OLDU”

28 çalışanı olan bir işveren ise açıklanan rakamın makul olduğunu söyledi. Ekonomimizin çok iyi olmadığını belirten işveren, “Küresel bir kriz var. Bir de pandemi var. 500 lira yaklaşık yüzde 24’lük bir artış iyi bence. Hem işvereni hem işçiyi sevindiren bir gelişme” diye konuştu. Bir başka esnaf da asgari ücret artışını iyi bulduğunu söyledi.