Yeni Adliye Sarayı ihaleye çıkarılıyor

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan öncülüğünde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yılmaz Kaya’dan oluşan Çorum heyeti, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Milletvekili Ceylan, ilimizde yetersiz kalan Adliye Binası’nın yanına ek hizmet binası yapılması konusunda Adalet Bakanlığı tarafından bir karar alındığını hatırlattı. Bakan Abdulhamit Gül’ün direktifleri doğrultusunda yeni hizmet binası ile ilgili projenin tamamlandığını söyleyen Ceylan, Çorum heyeti olarak Bakan Gül’e Adalet Sarayı için teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Milletvekili Ceylan, ziyaret sırasında Bakan Gül’ün ek hizmet binasının projesinin hazır olduğunu ve önümüzdeki günlerde de ihalesinin yapılacağını müjdelediğini açıkladı.

Yeni bina ile birlikte Adalet Sarayı’nda hizmetlerin daha rahat bir şekilde yürütüleceğini belirten Milletvekili Ceylan, önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak yeni hizmet binasının Çorum’a hayırlı olmasını temenni etti.

(Haber Merkezi)

