Yeni Adliye binasında mutlu sona doğru

Yer tesliminin yapılmasının ardından proje çalışmaları başlayacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret eden AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “Adliye binası için mutlu sona yaklaşıyoruz” dedi.

Ceylan ve Ahlatcı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Adalet Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündemini kente yapılacak yeni Adliye binası oldu.

2006 yılında açılan Çorum Adalet Sarayı’nda fiziki yetersizlik nedeniyle ek bina talebi 2014 yılından bugüne kadar dile getiriliyordu. Aradan geçen bu süreç zarfında özellikle 2019 ve 2020 yıllarında ek bina talebi için büyük yol kat edildi. Şubat ayında Adalet Bakanlığı’nda yapılacak projenin yol haritasının belirlenmesi için bakanlıkta bir toplantı yapılmıştı.

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, proje çalışmalarının başlaması için yer teslimini beklediklerini ifade etti.

Ahlatcı, “Bakanımıza Pandemi sürecinde takdirle karşılanan çalışmalarının yanısıra yoğun temposuna rağmen ilimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet odaklı yaklaşımı ve özellikle bu kapsamda yeni adliye sarayımızın şehrimize kazandırılması hususundaki talimatları dolayısıyla Çorumumuz adına teşekkür ediyoruz. Hazırlanıyoruz sona geldik yer teslimi yapılacak.

Yeni adliye binasında sona yaklaştık bakanlığımız tarafından beklenen imar değişiklikleri tamamlandı. Şimdi bu yer üzerine yapılacak yeni binanın proje çalışmaları Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Çorum’a böyle bir projeyi kazandırmaktan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e AK Parti hükümetimize, milletvekillerimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.