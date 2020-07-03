Yeni açılan yola Recep Tayyip Erdoğan’ın adı verildi

Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Toplantısı’nda gündem dışı madde olarak; Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlayan Karakeçili yoluna Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin verilmesi gündeme geldi.

Meclis’te yapılan oylama sonucunda CHP grubu konuya ilişkin red cevabı verirken, AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla gündem maddesi olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda yeni yapılan yola Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. (Haber Merkezi)