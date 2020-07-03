Yeni açılan yola Recep Tayyip Erdoğan’ın adı verildi
Çorum'da yeni yapılan yola Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verilecek.
Güncel 03.07.2020, 20:00
14
Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Toplantısı’nda gündem dışı madde olarak; Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlayan Karakeçili yoluna Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin verilmesi gündeme geldi.
Meclis’te yapılan oylama sonucunda CHP grubu konuya ilişkin red cevabı verirken, AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla gündem maddesi olarak değerlendirilmesine karar verildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda yeni yapılan yola Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Temmuz 2020
|İmsak
|03:11
|Güneş
|05:07
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|31
|57
|2. Adana Demirspor
|31
|54
|3. Erzurum BB
|31
|53
|4. Bursaspor
|31
|52
|5. Akhisar Bld.Spor
|31
|51
|6. Fatih Karagümrük
|31
|50
|7. Altay
|31
|50
|8. Ümraniye
|31
|44
|9. Keçiörengücü
|31
|44
|10. Giresunspor
|31
|44
|11. Menemen Belediyespor
|31
|39
|12. Balıkesirspor
|31
|35
|13. İstanbulspor
|31
|34
|14. Altınordu
|31
|33
|15. Boluspor
|31
|30
|16. Osmanlıspor
|31
|24
|17. Adanaspor
|31
|21
|18. Eskişehirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|86
|2. Man City
|32
|66
|3. Leicester City
|32
|55
|4. Chelsea
|32
|54
|5. M. United
|32
|52
|6. Wolverhampton
|32
|52
|7. Sheffield United
|32
|47
|8. Arsenal
|32
|46
|9. Tottenham
|32
|45
|10. Burnley
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Crystal Palace
|32
|42
|13. Newcastle
|32
|42
|14. Southampton
|32
|40
|15. Brighton
|32
|33
|16. West Ham
|32
|30
|17. Watford
|32
|28
|18. Aston Villa
|32
|27
|19. Bournemouth
|32
|27
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|74
|2. Barcelona
|33
|70
|3. Atletico Madrid
|33
|59
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Getafe
|33
|52
|7. Real Sociedad
|33
|50
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Granada
|33
|46
|10. Valencia
|33
|46
|11. Osasuna
|33
|44
|12. Levante
|33
|42
|13. Real Betis
|33
|37
|14. Real Valladolid
|33
|36
|15. Deportivo Alaves
|33
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|33
|34
|18. Mallorca
|33
|29
|19. Leganés
|33
|25
|20. Espanyol
|33
|24