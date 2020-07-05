Yeni açılan caddede yolun sonu göründü

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları büyük bir hızla devam eden caddede incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Belediye Meclis Üyeleri, Karakeçili Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın ile birlikte yaptığı incelemede açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye’nin duble yollar ve otoyollarla örüldüğünü vurgulayarak “Çorum Belediyesi olarak bizler de Çorum’umuza yakışan yollar yapmaya gayret ediyoruz. Aslfaltı olmayan, eskiyen tüm bölgelerimizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizde alt ve üst yapı çalışmalarımızı büyük bir aşkla sürdürüyoruz” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nin Çorum için çok önemli bir cadde olduğunu, şehir içi trafiğini büyük oranda rahatlatacağını dile getiren Başkan Aşgın, “Tüm dünya mazlumlarının umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi, yeni caddemize ve şehrimize çok yakıştı. Caddemizdeki çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp caddemizi hizmete açacağız. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde yolun sonu göründü.” diye konuştu. (Haber Merkezi)