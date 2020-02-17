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Yemek yarışmasına katılacak öğrencilere ÇAPDER desteği

Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, ÇAPDER olarak Oğuzlar çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Bartın- Amasra da ikincisi düzenlenecek olan Karadeniz Liseler Arası Yemek Yarışması için öğrencileri çalıştırdıklarını belirtti. Desteğini esirgemeyen Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hikmet Dikimen ve Aşçılık Bölüm Öğretmeni Neşe Uzun'a ÇAPDER adına teşekkür ettiklerini anlatan Sümer, yarışmaya katılacak olan öğrenciler Hanife Mansur, Metin Kırbıyık ve Eren Şahin'e başarılar diledi. (Haber Merkezi)

Yemek yarışmasına katılacak öğrencilere ÇAPDER desteği

Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, ÇAPDER olarak Oğuzlar çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Bartın- Amasra da ikincisi düzenlenecek olan Karadeniz Liseler Arası Yemek Yarışması için öğrencileri çalıştırdıklarını belirtti. Desteğini esirgemeyen Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hikmet Dikimen ve Aşçılık Bölüm Öğretmeni Neşe Uzun'a ÇAPDER adına teşekkür ettiklerini anlatan Sümer, yarışmaya katılacak olan öğrenciler Hanife Mansur, Metin Kırbıyık ve Eren Şahin'e başarılar diledi. (Haber Merkezi)

17 Şubat 2020 Pazartesi 19:46
Yemek yarışmasına katılacak öğrencilere ÇAPDER desteği
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