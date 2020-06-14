Yemeği ocakta unuttu, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Olay, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi No: 147’de bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, H.D., (70), isimli ev sahibi yaşlı kadın, pişmesi için hazırladığı malzemeleri ocağa yerleştirdi. Yan odaya geçen yaşlı kadın, bir süre sonra ocağa pişmesi için koyduğu malzemeleri unuttu.



İçeriden koku ve duman geldiğini fark eden komşular paniğe kapılıp durum polise ve itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye, polis ve sağlık görevlileri bahse konu daireden içeriye girdiklerinde ocakta yanan yemek ve korkmuş halde bekleyen yaşlı kadını buldu. Ekipler ocakta yanan yemeği söndürürken, sağlık görevlileri de, kontrol amaçlı yaşlı kadına müdahale etti. Binada işlerini tamamlayan görevliler daha sonra bölgeden ayrıldı.