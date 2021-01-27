Yem sektörünün sorunları Tarım Bakanı’na iletildi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile yem sektöründe faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Sarıaslan ve Akif Coşkun, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’la bir araya gelerek yem sanayiinin sorunlarını görüştüler.
Güncel 27.01.2021, 22:43
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Milletvekili Ceylan, görüşme esnasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi telefonla arayarak ortaya konulan sorunları dile getirdi ve talepleri iletti. (Haber Merkezi)
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