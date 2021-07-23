Yedigöz Köyü’nde su sorunu çözüldü

Erdinç, 1 Temmuz tarihinde Mecitözü’nün Yedigöz Köyü Muhtarı Maksut Çoban’ın kendi köyü sınırları içerisinde ve içme suyu kaynağına yakın olan yerin komşu köy olan Kayı Köyü Muhtarı tarafından kepçe ile kazıldığı ihbarını Mecitözü Jandarma Karakol Komutanlığı’na bildirdiği ve aynı gün içerisinde kazının durdurulmasının sağlandığını söyledi.

Yine aynı gün içerisinde durumun İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirildiğini kaydeden Erdinç, Özel İdare teknik personelinin Yedigöz Köyü’nün içme suyu durumunu incelediğini ve Kayı Köyü Muhtarı tarafından kazılan yerin uygun bir malzemeyle kapatıldığını belirterek, köyün içme suyu akışının eski haline geldiğini ve köy nüfusuna göre içme suyunun yeterli olduğunun gözlemlendiğini bildirdi. (Haber Merkezi)

