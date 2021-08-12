YEDAŞ’tan elektrik direklerinin ömrünü uzatacak “bor”lu proje

YEDAŞ’ın projesi hakkında bilgi veren Genel Müdür Hasan Yasir Bora hedeflerinin yerli ve milli ürün olduğunu dile getirdi.

Samsun’da hazırlanan “Bor Madeni İle Ağaç Direklerin Korunması, Ürün Tasarımı ve Pilot Uygulamaların Yapılması” isimli AR-GE projesi ile ağaç elektrik direklerinin ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde gösteren YEDAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) tarafından her yıl düzenlenen AR-GE proje yarışması ile enerji kalitesinin artırılması ve verimlilik sağlanmasına yönelik buluşlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

“AĞAÇ DİREKLERİN

ÖMRÜNÜ UZATIYORUZ”

YEDAŞ’tan yapılan açıklamada: “Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye’de, bor madeninin kullanımına yönelik AR-GE projeleri her geçen gün artıyor. Yerli ve milli kaynaklarımızı dikkate alarak geliştirdiğimiz ‘Bor Madeni İle Ağaç Direklerin Korunması, Ürün Tasarımı ve Pilot Uygulamaların Yapılması’ isimli AR-GE projemizin EPDK’dan onay alması ile çalışmalara başlanılmıştır. Bu proje ile YEDAŞ sahasında 500 ağaç direkte yapılacak çalışmayla, ağaç direklerin toprak ile temas ettiği noktada, üretimini YEDAŞ’ın yapacağı ve doğa ile uyumlu olan bor katkılı bulamaçla direklerin çürümesi önlenecektir. Yerli hammadde, yerli üretim, yerli ürün anlayışı ile ağaç direklerin çürümesinin önüne geçilecektir” denildi.

“HEDEFİMİZ YERLİ VE

MİLLİ ÜRÜN ÇIKARMAK”

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora da: “Bu proje ile elektrik dağıtım sektöründe bor madeninin, ağaç direklerde çürümeyle mücadele noktasında görünürlüğü ve bilinirliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Etkinliği kanıtlanmış ürün tip ve karışımının ticari olgunluğa kavuşturulmasıyla yerli ve milli ürün elde edilmesi hedeflenmektedir. Günümüzün rekabetçi koşullarında sürdürülebilir başarının sırrı, yenilikçi düşünce, değişim-gelişim ve yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin anahtarı ise AR-GE çalışmalarına verdiğimiz önemdir” dedi. (İHA)

