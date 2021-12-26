YEDAŞ’tan Ar-Ge projesi

YEDAŞ Dağıtım Teknolojileri ve Ar-Ge Müdürü Emrah Ayvaz, “Proje kapsamında yerli üretilecek olan Yeni Nesil Trafo; mevcut dağıtım şebekesinde kullanılan dağıtım transformatörlerinden farklı olarak iki ayrı aktif çekirdeğe sahip olacaktır. İlk kez uygulanan tasarımıyla Yeni Nesil Çift Aktif Çekirdekli Trafo; tarımsal sulamanın yoğun olduğu noktalarda, imara yeni açılan bölgelerde, turizm ve yayla bölgelerinde müşterilerimizin tükettiği yük durumuna göre sadece tek çekirdek veya iki çekirdek aktif olacak şekilde çalışarak dağıtım şebekesinde yük değişiminin dinamik olduğu zamanlarda trafo kayıp optimizasyonunu sağlayacaktır.

Böylece yıllık trafo kayıplarındaki düşüşe bağlı olarak şebeke kayıp oranında iyileşme meydana gelecektir. Ayrıca çift aktif çekirdekli trafo sayesinde trafolardan(çekirdeklerden) herhangi birinin arızalanması durumunda 2. çekirdek devreye alınarak tedarik sürekliliği sağlanacaktır” dedi.

Ayvaz, “2021 Temmuz döneminde EPDK tarafından onaylanan ‘’Yeni Nesil Çift Aktif Çekirdekli Transformatör Tasarımı ile Verimliliğin Artırılması ve Uygulaması” Ar-Ge Projemiz ile Trafo çalışma verimliliği arttırılarak milli ekonomiye katkıda bulunuyoruz. inovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm çalışmalarımızda sürdürülebilir, kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet misyonunu amaçlıyoruz. Ar-Ge projelerimizde yerli kaynaklarla geliştirdiğimiz ürün ve hizmet kalitemiz ile müşteri memnuniyeti önceliğimizdir” dedi. (Haber Merkezi)