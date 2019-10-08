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YEDAŞ’ta, gerçeği aratmayan 'Yangın Tatbikatı'

'İş sağlığı ve güvenliğini kültür olarak benimseyen ve tüm süreçlerinde uygulayan YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

YEDAŞ’ta, gerçeği aratmayan 'Yangın Tatbikatı'

'İş sağlığı ve güvenliğini kültür olarak benimseyen ve tüm süreçlerinde uygulayan YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

08 Ekim 2019 Salı 22:07
YEDAŞ’ta, gerçeği aratmayan 'Yangın Tatbikatı'

Tatbikatta oluşturulan senaryo çerçevesinde ilgili birimlerin sorumlulukları, toplanma yerleri, müdahale birimleri ve olayın meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler, iletişimin nasıl sağlanacağı, şirketin üstleneceği görevler değerlendirildi. YEDAŞ İş Sağlığı Güvenliği-Çevre Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen tatbikat, Şirket Genel Müdürlüğünde yangın alarm sirenlerinin çalması ile başladı.

300'ü aşkın şirket çalışanı daha önceden eğitimlerini aldığı tüm uygulamaları hayata geçirirken tatbikat esnasında söndürme, koruma, kurtarma, ilk yardım, çevre emniyet ekipleri görevlerini eksiksiz yerine getirerek tatbikatı tamamladı.

Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı, Eğitim Sorumlusu Mehmet Aşıkoğlu, önceden çok sayıda olan acil hat numaralarının "112 acil servis" çatısı altında toplandığını, uygulamanın yılsonunda Türkiye genelinde hayata geçirileceğini, böylece acil durumlar karşısında ilgili kurumların bir noktadan harekete geçirileceğini vurguladı. (Haber Merkezi)

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