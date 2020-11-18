YEDAŞ’ın kalitesine tam not

Genel Müdürlük birimleri, bölge müdürlükleri, ilçe işletmeler ve depolarda toplam 20 kişilik iç tetkikçi ekibi ile 24 işletmenin denetimi gerçekleştirildi. İç denetimlerin sonucunda ortaya çıkan iyileştirme faaliyetlerinin tamamı kayıt altına alınarak takibi sağlandı. Yoğun hazırlık dönemi sonrasında başarılı bir denetim geçirilerek revizyonlar tamamlandı.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde sunmuş olduğu hizmetlerde 'sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği, çevreye duyarlılık' konularına önem veren YEDAŞ, 'entegre yönetim sistemleri' konusundaki başarısını, 2 gün süren denetimlerin sonunda kanıtlamış oldu. Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen Denetim Sonuç Toplantısı'na YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, birim yöneticileri ve denetimi gerçekleştiren Kiwa Meyer denetçileri katıldı.

Denetim sonucuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Bora, “İş süreçlerini iyileştirerek daha verimli bir sistem oluşturmayı benimseyen kurumumuz iç tetkiklerle süreç performanslarının kontrol altında tutulmasını sağladı. Böylelikle kalite standardı belgelerini tamamlayarak sektöründe her yıl daha büyük yenilikler gerçekleştiren bir şirket olduğumuzu ispatladık. Çalışmalarımızın tümünde çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulardaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Bu yönde üzerimize düşen sorumlulukları da yerine getiriyoruz. Şirketimiz, yönetim sistemleri uygulamalarıyla, sistemin devamlılığını güvence altına almaktadır. Böylelikle, vizyon, misyon ve stratejilerimizin hayata geçmesini mümkün kılarak, etkin bir şekilde sürdürülebilir sistemi yürütme imkanına kavuşmaktadır” dedi.

Öte yandan YEDAŞ'ın 'yönetim sistemleri'ne tam not veren Kiwa Meyer denetçileri, gerçekleşen denetimde hiçbir uygunsuzluğa rastlanmadığından dolayı, YEDAŞ yönetim sistemleri ekibine, iç denetçi ekibine ve denetim sırasında kendilerine yardımcı olan kurum personeline teşekkür etti.

(İHA)