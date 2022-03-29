YEDAŞ’a “Türkiye’ye enerji veren kadın” ödülü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nin dördüncüsü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törende “Akademi Ödülü”, “İş Dünyası Ödülü”, “Profesyonel Ödülü”, “Girişimci Ödülü”, “Enerjide Örnek Şirket Ödülü”, “Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde ödüller verildi.

“TARİFSİZ BİR DUYGU”

Yarışmada dereceye giren YEDAŞ Ar-Ge Şefi Tuba Buğdaycı Avşar “Ödül töreninde birincilerin açıklanması sırasında inanılmaz heyecanlandım. Bu süreçte yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen aileme, yöneticilerime, tüm YEDAŞ çalışanlarına ve ekibime teşekkür ederim. Hayat mottom; Kadın, istediğinde her şeyi yapar. Kadın botunu giyer sahaya çıkar, kadın koruyucu donanımları giyer direğe çıkar, kadın ayakkabısını giyer toplantıya gider… Ülkemizde refaha ulaşmanın yolu kadının hayatın her alanına dokunmasından geçmektedir. Ulu Önder Atatürk’ ün sözünü hatırlatmakta fayda görüyorum; İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?” dedi.

Finale kalmaya hak kazanan Ar-Ge Şefi Tuba Buğdaycı Avşar’ı kutlayan Genel Müdür Hasan Yasir Bora, “Hizmetlerimiz ve kalitemiz ile sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın birçok ülkesinde YEDAŞ’tan söz ettirmek hedefindeyiz. Çalışanların mutlu ve huzurlu olmadığı bir yerde başarının gelmesi mümkün değildir. Motivasyon, güvenilirlik ve aidiyet duygusu, insan kaynakları stratejimizin temelini oluşturuyor. Uygulamaya aldığımız yenilikçi yaklaşımlar ile güçlü kurum kültürü sayesinde, çalışanlarımıza verdiğimiz değeri en üst seviyede tutuyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

