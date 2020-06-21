YEDAŞ'tan “yatırım” hamlesi

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde, 40 bin kilometrekarelik alanda, 3 milyon müşterisine, kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, 2020 yılı yatırım ve bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik dağıtım şebekesini yenilemeye başlıyor. Sorumluluğunda bulunan 5 il ve bunlara bağlı 66 ilçede gerçekleştirdiği yatırımlarla, müşterilerine 'sürdürülebilir elektrik enerjisi' hizmeti sunmaya devam eden YEDAŞ, ‘elektrik dağıtım şebekesi iyileştirilmesi’ projelerine start verdi. YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, özellikle kırsal kesimde bulunan yerleşim yerlerinde, elektrik arızaları ile gerilim düşümüne bağlı sorunlara çözüm getirebilmek için büyük bir yatırım ve bakım onarım bütçesi ile harekete geçtiklerini ifade etti.

Bora, “15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla da 5 ilde, 200 personel ve 80 araçlık ekip ile kapsamlı bakım onarım çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar kapsamında, 22 milyon TL bütçe ile ekonomik ömrünü yitirmiş 4 bin adet direğin değişimi, 70 adet dağıtım merkezinin tadilatı yapılacak. Yine bakım onarım çalışmaları için oluşturduğumuz bu iş gücü ile yaklaşık 1.879 adet kesici ölçü kabini, 7 bin 286 adet dağıtım trafosu, 8.526 km enerji nakil hattı periyodik gözlem ve önleyici bakım çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir” dedi. (Haber Merkezi)