YEDAŞ'tan Kızılay’a Ramazan desteği

Ramazan ayında salgınının etkisini bir nebze olsun azaltmak, bu süreci en az hasarla atlatabilmek amacıyla büyük bir dayanışma ve fedakârlık örneği sergilendiğini belirten Bora, “Biz de bu hayır yarışına destek vererek, Ramazan erzak yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturduk” dedi.

YEDAŞ'ın hizmet ve yatırım alanındaki Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 'sosyal' alanlarda da çok önemli sorumlulukları yerine getirdiğini kaydeden Bora, “Amacımız daima vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olmaktır. Ramazan ayı yardımlaşmanın ön plana çıktığı aylardan bir tanesi. Manevi duyguların her yeri sardığı bu Ramazan günlerinde de Türk Kızılay'ın yardım hamlesine destek verme kararı aldık. YEDAŞ olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve dayanışma içerisinde aşacağız” dedi. (Haber Merkezi)

